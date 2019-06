Se trata de Rooha Haghar, quien se suele mostrar como una apasionada de la justicia social y el activismo. Aun así, luego de la reunión con Temesghen Asmerom, el director, y que éste le dijera que las menciones a la brutalidad policial eran “demasiado políticas” para un discurso de graduación y que no “debería estar incluida en las pautas del discurso.

Pero cuando llegó el momento, Haghar eligió leer el escrito en su versión original y no la censurada. Por eso fue el repentido corte del audio justo en el momento en que ella nombre a los chicos asesinados.

“A los niños que fueron asesinados en tiroteos sin sentido en la escuela masiva”, dijo la joven. Y agregó: “A Trayvon Martin, a Tamir Rice y a todos los demás que fueron víctimas de la injusticia”, justo antes de que se apagara su micrófono. En un video que ella subió a Twitter pude observarse cómo el director parece señalar un pulgar hacia arriba a alguien fuera de la cámara justo antes de que se cortara el sonido. Según el Washington Post, Asmerom dijo que el incidente fue una “dificultad técnica”. Pero Haghar, quien emigró de Irán cuando tenía 12 años para huir de la persecución religiosa por la fe bahá’í de su familia, cree que su discurso fue restringido a propósito.

“Nunca esperé que me callaran -explicó Rooha-. Las consecuencias que esperaba enfrentar eran que retuvieran mi diploma o tener una conversación con mi director”, dijo. “Pero lo que nunca esperé fue que no me permitieran terminar, porque en el fial del día, las escuelas quieren educar a los estudiantes con conciencia social, los estudiantes que pueden pensar por sí mismos. Y eso es lo que estaba haciendo”. Aun así, en declaraciones al Post, reconoció que “estaba sorprendida, estaba como ‘Wow, realmente hicieron esto’”, dijo. En tanto, el Distrito escolar de Dallas expresó en un comunicado que “educamos a los líderes del mañana, alentamos las voces de los estudiantes y estamos investigando este asunto”.