Estafaron en u$s 114 mil y ahora negocian entregarse

En diálogo con LU5, Curi sostuvo que mantuvo comunicaciones con las policías y fiscales de ambas provincias pero todavía no han llegado a un acuerdo. Respecto del paradero de sus clientes, por una cuestión de secreto profesional no fue revelado por el letrado.

“En Cipolletti mantuve comunicaciones con la gente de la Policía y la Justicia, y les manifesté la intención de querer llegar a un acuerdo, pero hasta el momento no se han comunicado. Lo raro es que no tienen nada y no quieren sentarse a dialogar para que la víctima recupere su dinero”, detalló Curi.

La idea de los delincuentes por estas horas es devolverle al empresario cipoleño 50 mil dólares, pero el letrado está haciendo gestiones para que la víctima recupere la totalidad del dinero.

En el caso de Neuquén, la víctima es una mujer a la que le llevaron 14 mil dólares.

p14-f0b-abogado-curi.jpg

“Hablé con el Departamento de Delitos Económicos, que tiene orientada la investigación, y con el fiscal Marcelo Jara, porque mi cliente ha manifestado estar arrepentido y quiere devolver la totalidad del dinero. Como es primario en el delito y no tiene antecedentes, sería ideal aplicar un criterio de oportunidad. El fiscal me manifestó que quiere que devuelva el dinero y se le imponga una pena en suspenso, y para nosotros tendría que ser un probation”, comentó Curi.

Por este desacuerdo es que uno de los gitanos no se ha presentado y la víctima no ha recuperado todavía el dinero.

--> Cambio de serie de los dólares

La maniobra utilizada por los delincuentes, tanto en Cipolletti como en Neuquén, fue exactamente la misma. Llamaron por teléfono y le hicieron creer a la víctima que eran un familiar. Le avisaron que saldrían de circulación los dólares por el cambio en el número de serie, por lo que había que cambiarlos. Para esto, les dijeron que estaba otro familiar en el banco y que ellos podían mandar a alguien de confianza a retirar el dinero para resolver el problema. Ambas víctimas cayeron en la trampa y entregaron todos sus ahorros.