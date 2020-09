Estafas: publican ofertas pero es un truco para vaciar cuentas

Ante numerosos hechos la empresa aclaró que todas las transacciones realizadas por fuera de MercadoLibre están fuera de la jurisdicción de la empresa y por lo tanto es casi imposible lograr que se revise la situación. Esta medida deja a la deriva a cientos de usuarios que fueron estafados por otros vendedores.

La nueva estafa

En el ultimo tiempo, los estafadores cambiaron la táctica y ya no recurren a la ingeniería social para hacerse de datos sensibles de los clientes o empresas, en este caso la estrategia es directa. Los estafadores se hacen pasar por vendedores publicando productos que tienen un precio de venta normal de $ 45.000 a 60.000, en particular productos de alta demanda y alto costo, como PS4, Xbox, celulares de alta gama, y lo ofertan un irrisorio costo de entre $ 7.000 y $ 15.000.

Los vendedores no aparecen identificados con nombres falsos o de empresas, simplemente usan el nickname aleatorio que genera Mercado Libre (una clave de números aleatorios y las primeras letras del nombre y el apellido). Lo llamativo de la maniobra no es solo el precio, sino que no aceptan retiro a domicilio y piden transferir por Mercadopago el costo de envío (de $1000 a 2000).

Aquí es donde aparece la estafa: los vendedores al cobrar el envío como un costo extra por fuera de las operaciones tradicionales de la plataforma, generan una transacción no aprobada y no esta reconocida por Mercado Libre por lo que luego es casi imposible lograr que los usuarios realicen algún tipo de reclamo en la empresa. En el caso de que el comprador siga adelante con la transacción de manera normal pagará el envío aparte y finalmente no recibirá el producto.

Por otro lado, el estafador puede seguir operando ya que ante un reclamo puede desconocer la venta y el pago del envío se perderá incluso si el mismo se realiza a través de MercadoPago, ya que es una entidad separada de Mercado Libre a pesar ser propiedad del mismo grupo.

Una vez realizada la maniobra, los estafadores retiraran el efectivo por cajero. Según las denuncias, los criminales utilizan DNI robados para hacer la operación. El efectivo de una cuenta de MercadoLibre se puede sacar por cajero usando la tarjeta emitida por la misma empresa.