"Entiendo que la situación actual a nivel sanitario no es la deseada y que muchas personas están corriendo riesgo, entiendo que es el momento de pensar en el otro y poner lo mejor de cada uno para salir de esto entre todos. Los y las deportistas estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder entrenar y no perder tanto el ritmo, levantamos bidones, corremos en espacios 2x2, siempre trabajando para que el día de mañana rindamos en nuestro “trabajo”. Lo pongo entre comillas porque para nosotras, las mujeres basquetbolistas argentinas, hoy en día no es una posibilidad, a pesar de estar avanzando en el camino al profesionalismo es muy difícil poder vivir de esto. Muchas de nosotras tenemos estudios, trabajos, emprendimientos, etc. para poder generar ingresos, los cuales dejamos de lado muchas veces para poder jugar. Este es el caso de muchas jugadoras que este año teníamos la ilusión y el proyecto de poder participar de la Liga Femenina", agrega una de las figuras del deporte regional a modo de introducción.

"A raíz de esto, me puse a pensar... ¿por qué se está hablando de la vuelta a las canchas de fútbol masculino? ¿acaso los y las deportistas que hacemos otros deportes no valemos?¿o ellos no son personas iguales que nosotros que pueden contagiar o ser contagiados? Entiendo que haya intereses políticos y económicos para con el fútbol (masculino, del femenino ni se habla), pero ¿el resto de los deportistas qué? Esos deportistas que los mueve más el amor al deporte que la plata, porque hay una realidad completamente diferente a los salarios en el fútbol ¿en serio creen que está bien pensar en terminar un torneo de fútbol si o si y olvidarse del resto de los deportistas qué tal vez su torneo dura dos meses? Yo creo que no se está pensando en el resto de los y las deportistas, que tienen igual o mayores ganas de jugar y practicar su deporte, que tienen la necesidad económica de hacerlo para poder vivir. Pero bueno, hay que esperar (como dicen siempre), hay que seguir luchando por lo que queremos, de eso se trata!", continúa la oriunda de San Martín de Los Andes en su sentido texto.

China-Lara-2.jpg

"Hoy estoy desilusionada y triste, hoy desarme mi valija, aquella que me acompaña en cada aventura. Espero poder volver a armarla pronto y cargarle nuevamente esos sentimientos que me llevan a seguir luchando por lo que amo y quiero para mi vida. Esto es una piedra más en el camino que en un futuro solo va a ser un mal recuerdo. Abrazo fuerte a todos los y las deportistas que están pasando por lo mismo", culminó con el emoji de un corazón verde.

Invita, como mínimo, a la reflexión.

