Estalló la guerra

“Vos fuiste el que dijo en televisión que yo no te dejo ver a Benjamín. Nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer te esperaba él”, son las palabras de Gianinna hacia su padre. Luego, la ex de Sergio Agüero arremetió contra Oliva: “Decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que no me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo. La voy a cagar a trompadas. Aunque lo dejaste plantado al nene, Dalma está yendo con Benjamín para allá. Mierda”.

Sin guardarse nada y luego que se revelara el audio, Gianinna habló directamente en el ciclo: “Creo que Rocío quiere hacer quedar mal a mi papá. Mi relación con ella cambió cuando habló de Benjamín. A ella le molestaba que yo me acercara a mi hermanito (Dieguito Fernando)”, detalló sobre los motivos que podrían haber generado su ira.

Para cerrar, contó: “Rocío no quiere que esté cerca de mi padre y ahora está enojada con Dalma porque ella está en Dubai con Benja, y están re tranquilos, como se merecen. Sáquenle una foto a esta chica. Ayer estaba de resaca en un boliche”.

Por su parte, Oliva tuvo su descargo con Jorge Rial. “Entiendo que quiera dejar un mensaje de que yo me metí con Benja, es lo más fácil, pero no es cierto. Me hubiese gustado que cuente todo lo que hice en España para que no se acerque a Junior porque ella no quería”, explicó la rubia, y de paso le tiró un palito: “Que piense en estar más tiempo con su hijo y no dejárselo tanto a su mamá. Si hablamos de salidas y resacas, ella no puede decir nada”.