"Están lastimándola": la furia de Duki por Brenda Asnicar

Fue ahí cuando Duki recogió el guante con un video que se viralizó en las redes. "En que situación estamos que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal porque de repente Clarín decide opinar sobre su cuerpo?", arrancó diciendo el trapero.

"¿Qué mierda le pasa a la gente?", se preguntó Duki para luego darle un mensaje a sus seguidores. "Que nos les importe nada lo que hablen de ustedes. Si van a cambiar algo, háganlo porque ustedes quieren y no porque lo digan los demás", sentenció.

"Y para los medios de comunicación que no tienen noticias y levantan cosas de mierda, sepan que están lastimando a una persona. Hay gente detrás de la mierda que ustedes dicen. Duele las cosas que ustedes dicen, así que cierren el or..", pidió Duki.

"Empiecen a aceptarse, a quererse como son y dejen de tratar el perfeccionismo que les impone la sociedad que dice 'vos tenés que ser flaco', 'vos tenés que ser gordo'", agregó molesto. "Dejemos de analizar a las mujeres. Estas cosas se las hacen a las mujeres, a los hombres no se le hace esto tanto. Dejemos de comentar cuál tiene que ser la imagen perfecta de la mujer", manifestó.

Ya compraste las entradas para ver #vossosdios ritual virtual musical!?? Un show producido por mi y por mi equizapazo @dorregmusic... me atrevo a decir que van a sorprenderse. Porque hemos puesto mucha creatividad y nos esforzamos en que sea distinto y que valga la pena... ya llegará el momento de hacer más conciertos y poder vernos frente a frente. Pero esta oportunidad es única para brindarles audio visualmente algo QUE NO VIERON HASTA AHORA.... los artistas somos quien tenemos q crear nuestros espacios y generar nuestros propios trabajos para que impriman nuestra identidad. Y con mucho esfuerzo les brindamos esta gran experiencia online ✨ los espero.... compren su entrada! No se van a arrepentir @volcan.arg