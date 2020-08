Este lunes le hacen otro testeo al arquero cipoleño en River

En los días previos, también habían comenzado a entrenar Matías Suárez, quien no podía salir del country en el que vive en Córdoba por un cordón sanitario y el viernes el volante Juan Fernando Quintero, quien también cumplió las dos semanas de aislamiento, tras su regreso de Colombia. El Sicario Rojas, fue el último extranjero en regresar.

Al plantel que eligió Marcelo Gallardo para realizar la pretemporada solo le falta la presencia del arquero cipoleño, el único jugador que dio positivo en coronavirus en el primer testeo del viernes 7 y se encuentra en aislamiento.

Este sábado, en diálogo con LM Cipolletti, el futbolista profesional conto que se encontraba con buen estado de salud: “Estoy bien, estoy asintomático, así que bien”. Y adelantó que este lunes le volverán a realizar un testeo PCR para saber si continúa teniendo Covid-19.

“El lunes me van a testear, así que calculo que los resultados estarán el lunes a la noche. Me lo vienen hacer al departamento porque yo no puedo salir”, contó.

El cipoleño se expresó durante la semana en las redes sociales, contando que se sentía bien y que tenía muchas ganas de volver a entrenar junto a sus compañeros. Junto a una imagen en la que se muestra entrenando en su departamento, se mostró optimista y animado.

“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí, por los mensajes y por la predisposición para que no me falte nada, tanto del Club, como de mis vecinos. Gracias a Dios me encuentro en buen estado de salud, y con ganas de volver a entrenarme junto a mis compañeros”, escribió en Instagram el joven de 23 años.

River, que inició las prácticas el 10 de agosto luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con la AFA para darles un permiso especial a todos los equipos de Primera, se prepara para volver al fútbol en la Copa Libertadores de América. Gallardo decidió contar en la lista de pretemporada con cinco arqueros. Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli y Centurión.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1294009359668850688 Arqueros en acción pic.twitter.com/bKz1QyaZNs — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2020

Según el calendario de la Conmebol, el Millonario debería viajar a Brasil en un mes para enfrentar el jueves 17 de septiembre a San Pablo en el Morumbí, por la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores. Cinco días más tarde tendría que jugar también de visitante contra Binacional, de Perú, que por ahora mantiene su localía en la altura de Juliacá aunque no descartan que el partido se traslade a Lima