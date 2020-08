Messi: de las críticas por su silencio a la oferta descomunal que le haría Inter

Mientras no para de recibir críticas y se le cuestiona fundamentalmente que no dé la cara en la derrota cómo capitán que es, la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona no está asegurada y según la prensa europea el argentino evalúa como nunca antes irse del club al final de la próxima temporada tras el golpe que recibió de parte del Bayern Munich. Y en ese contexto, aparece el Inter de Milan.