La foto de Messi abatido en el vestuario que se hizo viral

El arquero Marc-André ter Stegen, de pie en la puerta del vestuario, intenta mantener la entereza. Pero adentro, sentado en la punta de un banco, Lionel Messi no esconde nada, está abatido.

Pero para que comiencen los cambios de fondo, que desde hace tiempo exigen, todavía falta. Mientras tanto, el equipo culé tiene que masticar la humillante eliminación y Messi, sin duda, deberá aguantar las críticas. El rosarino no jugó bien y su aporte estuvo lejos del esperado por el fútbol mundial.

Este viernes, por las redes sociales comenzó a circular una imagen que mostró parte de la intimidad en el vestuario de Barcelona y se lo ve a Lio Messi con un gesto corporal que dice mucho. El argentino estaba totalmente sumido en la tristeza y abatimiento.

Bartomeu y las decisiones previas

Josep María Bartomeu, presidente de Barcelona, anunció medidas en los próximos días, aunque no quiso decir cuáles porque considera que no hoy no era el día. Además, aseguró que hay decisiones que fueron tomadas antes de la eliminación de la Liga de Campeones.

"Es una noche muy dura, esta derrota es durísima. Lo lamento por los aficionados, por todos nosotros, no hemos sido el equipo que somos ni el club que representamos. Lamentarlo muchísimo", dijo Bartomeu, quien desde hace tiempo es señalado como responsable de la pérdida de jerarquía del Barsa.

El presidente, no quiso hablar puntualmente sobre la continuidad de Quique Setién, pero aseguró que el equipo "hoy ha sido un desastre y a partir de ahora a tomar decisiones. Algunas ya las teníamos pensadas".

"No voy a decir ahora las que son, porque algunas de ellas ya estaban tomadas y otras se tomarán. Hoy es un día para reflexionar, a partir de mañana intentar levantar los ánimos de todos los culés y a partir de la próxima semana tomar decisiones", afirmó.