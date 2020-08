"Yo soy el primero que me ofrezco a irme si es necesario"

"El club necesita cambios. Y no hablo sólo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que tocamos fondo", expresó el central, triste, frustrado y avergonzado, tras una paliza histórica.

Piqué, sostuvo que la derrota no es un hecho aislado, más bien la consecuencia. "Fue un partido horrible y tenemos una sensación nefasta. Es una vergüenza, no se puede competir así. Y no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo", manifestó.

https://twitter.com/LuisOmarTapia/status/1294383766597562368 Bravo, @pique!



Ser consciente y autocritico con el Fútbol Club Barcelona.



Ofreciéndose para irse si es necesario a que llegue sangre nueva.



¡TODAS LAS VACAS SAGRADAS SE DEBEN DE IR!pic.twitter.com/NqHOykzypa — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 14, 2020

Por su parte, Quique Setien, señaló que "es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. Eso no depende de mi. Hay que tener una reflexión como corresponde, teniendo en cuenta la importancia que supone para el Barcelona esta derrota tan humillante y dolorosa".

image.png

“Hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar decisiones que haya que tomar, pensando en el futuro. El Barcelona es tan grande que esto le hace mucho daño y seguramente algo habrá que cambiar”, afirmó el entrenador. Setién se despide de la temporada sin ningún título, claudicando de manera sorprendente ante el poderío del Bayern Munich.