"Este mes comeré papa o polenta, no tengo más plata"

El cruel relato de la mujer continuó: “Me la paso llorando. Para mí es mucha plata. Me vino la factura de gas de dos mil pesos, mil cada mes. Carne sólo como los domingos, ya no tomo yogurt. Este mes comeré papa hervida o polenta, no me queda más nada, no tengo mas plata”. Pese a esto, Edith decidió no realizar ningún tipo de denuncia ante la Policía. “¿Para qué la voy a hacer? La plata no me la devuelven más”, concluyó.

Por el momento, no se abrió ningún tipo de investigación al respecto. Se descuenta que ahora que el robo se hizo público, sumados a los tristes detalles, un fiscal actúe de oficio y solicite a la policía que abra una investigación. Al ser una zona céntrica, es probable que en las cámaras de seguridad se pueda repasar el hecho y tratar de identificar a la mujer que señala la jubilada que le sustrajo el dinero. En esa zona bancaria suele haber arrebatos, y más a ancianos.