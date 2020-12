Ester Expósito es duramente criticada en México

Ester Expósito está disfrutando de unos merecidos días de descanso después de un intenso 2020 en el que, afortunadamente, el trabajo no le ha faltado. La joven se ha marchado a México en compañía de su novio, Alejandro Speitzer, aunque lo cierto es que algunos fans están un poco enfadados con ella. ¿La razón? Sus aparentes aires de diva que le han valido muchas críticas en redes.

No hay duda de que Ester Expósito llama la atención allá por donde va. Por algo se ha convertido en una de las famosas más buscadas en Google durante este 2020, un indicativo del interés que genera. Ahora bien, para los fans no todo vale .

La joven de 20 años, que se dio a conocer de forma mundial gracias a su papel en la serie Élite, es una estrella no solo en la pequeña pantalla sino también en las redes sociales. Además de ser la española con más seguidores en Instagram , cada vez que sube un contenido en sus perfiles consigue que este se cargue de likes y de comentarios.

ESTER EXPÓSITO EN MÉXICO.jpg Ester Expósito en México.

Y es precisamente en este terreno, el de las redes, donde Ester Expósito está siendo duramente criticada. La actriz ha viajado a México, lugar de origen de Alejandro Speitzer, pero su poca cercanía con sus seguidores está levantando ampollas. Tan solo hace falta leer los comentarios que le dedican tras un incidente en un parque de atracciones.

Por lo que se cuenta en internet, la pareja de actores se negó a hacerse fotos con los fans que se les acercaban alegando las medidas de seguridad por el coronavirus. No obstante, sí que se hicieron selfies y fotos con sus amigos sin llevar puesta la mascarilla. De hecho, el revuelo ha sido tan sonado que hasta el presentador Luis Magaña le ha dedicado unas duras palabras:

“No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México, puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba y me acabas de caer muy mal, ¿Ya se le olvidó cuando estaba haciendo castings con Almodóvar que nunca se pudo quedar y su premio de consolación fue hacer series de Netflix? Y ahora que ya lo logró no es para eso”.

Ester Expósito, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto y se ha mantenido alejada de la polémica.