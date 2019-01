"Esto es una gran burla"

Buenos Aires Nazarena Vélez asistió ayer a los Tribunales de Mar del Plata, donde recibió la notificación: no podrá acercarse a Federico Bal ni hablar de él en los medios. Es que no hace mucho en una entrevista, la madre de Barbie se refirió con insultos al actor, que decidió hacer una demanda por calumnias e injurias contra su ex suegra.