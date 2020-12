Estos son los Best Nine de los famosos en Instagram

El best nine de Instagram está entre los preferidos de los usuarios

La herramienta Best Nine que suele ser usada en Instagram para que los usuarios compartan sus fotos con más me gusta durante el año anterior. Y vaya que mucho lo han hecho.

Best Nine ha publicado un conteo de los famosos que ya han compartido su resumen del 2020 en las nueve publicaciones más aclamadas por el público. Best Nine inició sus labores en 2015 y desde ese momento hasta 2020 se han producido más de 100 millones de historia usando la herramienta.