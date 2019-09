Estos son los estrenos de Netflix para octubre:

El Camino: A Breaking Bad Movie (11/10/2019)

La casa de las flores: Temporada 2 (18/10/2019)

Peaky Blinders: Temporada 5 (04/10/2019)

Cómo vivir contigo mismo (18/10/2019)

Big Mouth: Temporada 3 (04/10/2019)

Rhythm + Flow (09/10/2019)

Grita, te estamos filmando (25/10/2019)

El método Kominsky: Temporada 2 (25/10/2019)

Cómo criar a un superhéroe (04/10/2019)

El Dragón: El regreso de un guerrero (04/10/2019)

Riverdale: Temporada 3 (09/10/2019)

Arrow: Temporada 7 (25/10/2019)

Monzón (25/10/2019)

Daybreak (24/10/2019)

Insatiable: Temporada 2 (11/10/2019)

Plan corazón: Temporada 2 (11/10/2019)

Baby: Temporada 2 (18/10/2019)

Vikingos: Temporada 5: Volumen 2 (31/10/2019)

Yo Soy Betty, La Fea (11/10/2019)

The Flash: Temporada 5 (25/10/2019)

Suits: Temporada 9 (23/10/2019)

Shine On with Reese: Temporada 1 (28/10/2019)

Mi nombre es Dolemite (25/10/2019)

La lavandería (The Laundromat) (18/10/2019)

Heridas (Próximamente)

En la hierba alta (04/10/2019)

Gravedad (01/10/2019)

La masacre de Texas 3 (01/10/2019

El conjuro (01/10/2019)

El Desesperar de los Muertos (11/10/2019)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (04/10/2019)

Volver al futuro II (11/10/2019)

Amor, deseo y tulipanes (15/10/2019)

Fractura (11/10/2019)

El bosque sangriento (11/10/2019)

Eli (18/10/2019)

Diecisiete (18/10/2019)

Serpiente de cascabel (25/10/2019)

¿Quién *&$%! son los Miller? (01/10/2019)

Dicen por ahí… (01/10/2019)

Cazando salvajes (15/10/2019)

Dulce venganza (01/10/2019)

Juego siniestro (01/10/2019)

Niños del hombre (11/10/2019)

El amanecer de los muertos (11/10/2019)

La noche de la expiación (11/10/2019)

It Comes at Night (24/10/2019)

Documentales

Un abrazo de tres minutos (28/10/2019)

Indocumentados (02/10/2019)

Pequeña Miss Sumo (28/10/2019)

Deon Cole: Cole Hearted (08/10/2019)

Jenny Slate: Stage Fright (22/10/2019)

Arsenio Hall: Smart & Classy (29/10/2019)

Desayuno, almuerzo y cena (23/10/2019)

Los fantasmas de Sugar Land (16/10/2019)

Rotten: Temporada 2 (04/10/2019)

Nikki Glaser: Bangin’ (01/10/2019)

Niños

Carmen Sandiego: Temporada 2 (01/10/2019)

Las Leyendas: Creaturas ocultas (05/10/2019)

Con la piel de gallina: Temporada 2 (04/10/2019)

Los espantosos cuentos del Capitán Calzoncillos: Hack-loween (08/10/2019)

Supermonstruos: El primer Halloween de Vida (04/10/2019)

Alvin y las Ardillas: Conocen a Frankenstein (11/10/2019)

Heidi, bienvenida a casa (25/10/2019)

La princesa encantada (01/10/2019)

Spirit: Cabalgando libre – Cuentos de caballos: Colección 2 (18/10/2019)

Supermonstruos: Temporada 3 (04/10/2019)

Greenhouse Academy: Temporada 3 (25/10/2019)

Anime

Seis manos (03/10/2019)

Magmell ultramarino (10/10/2019)

KENGAN ASHURA: Parte II (31/10/2019)

