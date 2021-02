Estos son los números de Instagram que pocos conocen

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo. Propiedad de Facebook Inc , Instagram tiene alrededor de 1.000 millones de usuarios, según las cifras arrojadas hace dos años. En ese lapso, no han actualizado ese número por lo que suponemos que puede ser mucho más.

El informe Digital de Hootsuite y We Are Social hablan de 1.200 millones de usuarios en Instagram, aproximadamente. Lo que sí es seguro es que la popular red social no ha parado de crecer. Ese crecimiento se ha visto influenciado por las últimas funciones desarrolladas, como los Reels y las Stories.