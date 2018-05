"Estoy cómodo, no exijo ser el técnico del Federal"

“Desde que asumí me propuse ir partido a partido, nunca pensar más allá. Y como dije tras mantener la categoría, soy consciente de que debo seguir aprendiendo”, repitió el DT.

La renuncia de Duilio Botella forzaba la vuelta a un banco que había dejado tres meses antes, cuando era el ayudante de campo de Henry Homann.

Los dirigentes nunca quisieron perderlo. Del ex 9 se viene hablando muy bien como entrenador hace tiempo, pero con edad de jugador, la intención fue ir puliéndolo.

“Me siento cómodo en el lugar que estoy. No hago las cosas pensando en lo que pueda llegar a suceder conmigo, sino en lo que sea mejor para el club”, compartió.

Lo cierto es que ha sido un perfecto piloto de tormentas para asegurar la permanencia en la última fecha (dirigió dos del Federal A) y planificar el manoseado duelo ante Arsenal por la Copa Argentina, que fue un delirio para el hincha.

“Yo estoy contento por cumplir, hacer que el grupo siga siendo competitivo. Después hay decisiones que no me corresponden”, aseguró.

Pero si te ofrecen continuar, ¿te gustaría?

Me gustaría, pero si no lo hacen, están en todo su derecho, y para mí será igual, yo seguiré en la Liga porque este es mi lugar, me gusta, me siento cómodo. Como dije después de Lincoln, es el momento de decidir y todos debemos contribuir para equivocarnos lo menos posible. No exijo ser el técnico del Federal.

¿Nadie ha hablado con vos en estos días?

No, y tampoco era el momento. Estaba Arsenal de por medio, la definición de la Liga y ahora hay un largo receso por delante en el que seguro nos sentaremos, pero no porque esté esperando nada en particular.

Cada vez más firme la chance de que se caiga la reestructuración inmediata de la B Nacional, el destino albinegro estará vinculado nuevamente al Federal A.

Alecha se anota en la nómina de posibles entrenadores, más allá de que él no impone condiciones a los dirigentes y perseguirá en el corto plazo el título en el doméstico, otro cosa que la primera del club no obtiene desde el Clausura del 2014.

Hacia eso están enfocadas todas sus energías en el corto plazo, apoyándose en el momento de algunos nombres que se han potenciado desde su llegada, como Gustavo del Prete, Emanuel Morales, Tomás Gómez, Agustín Orellana y la incorporación de Enzo Romero en la ofensiva de los juveniles que siguen en carrera y extienden los días de trabajo en campo.

Licenciaron al plantel superior toda la semana

Después del partido ante Arsenal por la Copa Argentina, el plantel profesional de Cipolletti fue licenciado toda la semana.

El próximo lunes retomarán las prácticas en La Visera hasta la finalización de la mayoría de los contratos, que será el 30 de junio.

Entre los casos más representativos están Matías Alasia, César Medina y Matías Sosa, entre otros que podrían servir para armar cualquier estructura futbolística.

Ya sin objetivos deportivos en el horizonte, la misión será colaborar con los juveniles que siguen compitiendo en la Liga Confluencia y mantener la condición física de cara al inicio de una pretemporada que todavía no tiene fecha, ni lugar, ni responsables técnico y físico asignados.

La dirigencia, por su parte, comenzará a dar los primeros pasos bajo la conducción de Roberto Rapazzo Cesio en la Comisión Directiva, quien ya mantuvo algunas reuniones con referentes de la disciplina.

Su idea de conformar una comisión abocada a la contratación de jugadores y cuerpo técnico sigue en pie.

2 grandes objetivos en pocos partidos: mantener la categoría y avanzar en la Copa.

"Repito lo que dije después del partido con Lincoln, es el momento de analizar y no equivocarse. Debemos aceptar las decisiones que se tomen”.Germán Alecha. Técnico de Cipolletti en la Liga Confluencia e interino del Federal

Los tres partidos del DT en el banco

11 de marzo

Alecha debuta al frente del plantel profesional en Puerto Madryn, pierde ante el Deportivo 2 a 1 y queda muy complicado con el descenso.

25 de marzo

Por la última fecha de la fase regular del Federal A 2017/2018, el Albinegro golea a Rivadavia en casa 3 a 0 y asegura la permanencia. Condena al Federal Amateur al conjunto de Lincoln.

26 de mayo

Tras una espera de dos meses y con un plantel diezmado debido a la recesión de algunos contratos individuales, Cipo se impone a Arsenal en Cutral Co y por primera vez en la historia de la Copa Argentina se mete en el cuadro de los 16avos. de final. Ahora espera rival para después de la Copa del Mundo en Rusia.