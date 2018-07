Desplazado por Omar de Felipe después de aquella gran chance en La Bombonera contra Boca, el neuquino con pasado deportivo en Cipolletti no iba a ser tenido en cuenta en la Lepra para lo que viene.

Así fue como se activó el radar de búsqueda de él y su representante, encontrando en San Martín de San Juan una linda salida para continuar en la máxima división.

“Estoy muy contento de seguir jugando en la Superliga, es importante para mí”, declaró el 9 desde Rosario, donde aún continúa con los entrenamientos junto al plantel superior.

“Todavía no me informaron el día en que me deberé presentar en mi nuevo club, calculo que será la semana que viene”, amplió el atacante, que partió del Alto Valle en julio del 2017.

Allí será dirigido por Walter Coyete, un joven técnico que alcanzó el ascenso con Chacarita, donde despertó el interés de mucho por el fútbol que proponía el equipo funebrero.

La renovación de los cuyanos ha sido muy grande para lo que viene. Opazo es el 12° nombre incorporado en este receso y en su posición también llegaron Gonzalo Castillejos y Martín Bravo, por el momento.

Claudio Spinelli, el último goleador de los sanjuaninos, vivió una situación parecida hace un año, cuando arribó a préstamo desde Tigre y pudo hacer siete goles con la camiseta de los sanjuaninos.

2021 vence el contrato del jugador con Newell’s

Cuatro años de duración tenía el contrato de Daniel Opazo con los rosarinos. Se va buscar minutos y goles a San Juan.