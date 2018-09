Estrella del porno se burla de los genitales de Trump

“Es como un gran hongo. Yo estaba acostada allí, molesta porque tenía sexo con una persona con el pubis del Yeti y los genitales como la seta de Mario Kart”. Stormy Danield. La ex actriz fue sumamente despectiva.

De acuerdo con los avances obtenidos por el periódico The Guardian, la llamativa rubia cuenta muchos detalles sobre la relación con Trump. Y en particular, compara despectivamente el órgano genital del presidente con Toad, un personaje con cabeza de champiñón del mundo de Super Mario, el afamado videojuego. “Es como un gran hongo, una seta venenosa... Yo estaba acostada allí, molesta por el hecho de que estaba teniendo una relación sexual con una persona con el pubis del Yeti y los genitales como la seta de Mario Kart”, escribe irreverente y despectiva. “Pudo haber sido el sexo menos impresionante que he hecho, pero claramente él no compartió esta opinión”, prosigue. Además, la actriz sostiene que cada vez que veía a Trump en TV no podía evitar pensar: “Me acosté con eso. Eech”.

La estrella porno, que dice haber tenido una relación con Trump en 2006, quiere disolver el acuerdo de confidencialidad firmado antes de las elecciones de 2016.

En el libro, Daniels reconoce haberse sorprendido cuando Trump inició su ascenso al poder porque “él no quería ser presidente, ni estaba preparado para serlo”, y también confiesa haber sentido miedo a medida que Trump avanzaba en su carrera.

La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que tuvo una relación con Trump durante un torneo de golf en California en 2006, lo cual él niega. Ahora la mujer pretende disolver legalmente el acuerdo de confidencialidad firmado antes de las elecciones de 2016 (con el que embolsó 130 mil dólares) para no hacer público su vínculo con el magnate, con el argumento de que el presidente nunca firmó el documento.

2/10 la fecha de salida del libro de la ex diva del porno

La salida tiene fecha y todo indica que la publicación se hará igual, salvo que Trump inicie alguna acción legal que la detenga. Lo que es claro es que ya hay varios interesados en leerla.

La Casa Blanca aún no se expresó

Por el momento, ni Donald Trump desde su cuenta de Twitter -como suele expresarse o responder algo- ni tampoco la Casa Blanca se manifestaron sobre los adelantos del libro de la ex diva porno Stormy Danield, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, publicados por el medio británico The Guardian. En el libro, la mujer también afirma que Trump se comprometió a ubicarla en el reality show de televisión The Apprentice y que, incluso, le sugirió un truco para mantenerla durante varios capítulos.