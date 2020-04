Evangélicos usan Whatsapp para las cadenas de oración

"Hoy no nos podemos reunir, pero estamos tranquilos con nuestras familias en casa y nos conectamos en nuestro caso por Youtube para orar, porque tenemos un canal y transmitimos desde ahí para todos", contó el pastor Isaías Neira, del templo Río Celestial.

Comentó que, entre los evangélicos, "la pandemia no genera temor porque sabemos que Dios nos va a salvar, por eso la palabra es tan importante para traer la verdad y mantenernos unidos hasta que pase todo".

Raúl Bahamonde, pastor de la iglesia Bet-el Unión de las Asambleas de Dios, coincidió en que "para el creyente no hay miedo al virus, si bien es un momento difícil, porque también sabíamos que esto está en la Biblia, en las escrituras, y entendíamos que en estos tiempos este tipo de cosas podían suceder".

Remarcó que cada iglesia está llamando a sus fieles "a respetar todo lo que indican las autoridades porque somos personas tranquilas y también los pastores estamos pidiendo orar por todos, por los que gobiernan, el personal de salud, de seguridad y también la gente de Cliba, todos los que lo necesitan".

En los últimos días, varias congregaciones neuquinas hicieron cadenas de oración de 12 y 24 horas seguidas para que se termine el COVIF-19. Como la tecnología les permite traspasar las fronteras, armaron incluso grupos de alabanza simultáneos en varios países en los que está presente la misma iglesia, por medio del Whatsapp.

Josué Borquez, del Movimiento Cristiano y Misionero, señaló que ellos son de las pocas iglesias evangélicas de Neuquén que no recurrieron a las transmisiones por streaming, aunque sí difunden oraciones y consejos por las redes. "Compartimos la palabra pero no hacemos nada en vivo porque creemos que es un tema sensible y no hay que publicar tanto, sino hacerlo de corazón, y ya volverá la oportunidad de reencontrarnos", explicó el líder de ese culto.

Cultos cada vez más fuertes en la región

Según la encuesta más reciente sobre religiosidad, de fines del año pasado, casi uno de cada cuatro neuquinos se reconoce como evangélico y este tipo de iglesias gana terreno en el sur del país.

En septiembre de 2019, investigadores del Conicet llevaron adelante en toda la Argentina la "Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas". Ese estudio reveló que, dentro de la Patagonia, el 24,4 por ciento de los encuestados se considera evangélico, lo que convirtió al sur del país en la zona de mayor influencia de esa rama del cristianismo.

