Evo Morales dice que Chile quiere callar a Francisco

En su cuenta de Twitter, Morales planteó que “Chile quiere callar al hermano papa Francisco, pero no callará a 48 presidentes y 45 personalidades chilenas que respaldan”. El martes Morales aseguró que la “oligarquía chilena hace aguas, quiere callar a Papa para frenar apoyo creciente a #MarParaBolivia. Pero la verdad es tan inmensa como el mar”. Todo esto luego de que el embajador de Chile en El Vaticano, Mariano Fernández, indicara que “el gobierno de Chile pide a toda persona que se abstenga de opinar hasta que se pronuncie el tribunal de La Haya (...) Eso lo pedimos no sólo al Papa sino a toda persona, a los amigos, a la opinión pública, que no se pronuncien hasta el fallo, que cumpliremos rigurosamente, sea cual sea”. En su visita a Bolivia en julio de 2015, el pontífice se refirió al conflicto por la salida al mar de Bolivia diciendo que “el diálogo es indispensable”.

1873 Año en que empezó la guerra entre chilenos y bolivianos Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en una guerra con Chile (también Perú guerreó con los chilenos), que comenzó en 1873, que además le costó una parte de su territorio. También Perú perdió territorios bajo su soberanía. Chile no quiere que se reabra la cuestión con Bolivia.