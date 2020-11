Ex arquero de Inglaterra sigue molesto con Maradona

“Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En cambio, usó su línea ‘Mano de Dios’. Eso no estuvo bien. Parece que había grandeza en él, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo”, lanzó.

Sin embargo, Peter Shilton lamentó la partida física del astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona y aseguró que éste había sido uno de los mejores jugadores a los cuales tuvo que enfrentar durante toda su carrera como futbolista.

“Mi vida ha estado vinculada durante mucho tiempo con la de Diego Maradona, y no de la manera que me hubiera gustado. Pero me entristece saber de su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté y mis pensamientos están con su familia”, escribió Shilton.

Intentos de reunión

Asimismo, el ex portero de Inglaterra en su escrito habló acerca de los intentos que muchas veces se hicieron para reunirlos, sin embargo se negó ante la ausencia de disculpa de Maradona.

“A lo largo de los años, hubo algunos intentos de reunirnos a los dos en la misma habitación. Mi enfoque fue siempre el mismo: que estaría feliz de hacerlo si pensara que se iba a disculpar. Hubiera estrechado su mano. Pero nunca me dieron ninguna indicación de que pudiera suceder”, confesó Shilton.