Ex jefe de policía, condenado por abuso de menores, murió por COVID

El ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial Luis Ale murió este lunes tras haber contraído coronavirus mientras se encontraba cumpliendo una condena por haber abusado sexualmente de dos menores. Ale, de 69 años, había sido condenado a ocho años de prisión tras haber sido encontrado culpable el 23 de diciembre pasado del abuso de dos menores de edad, que eran las hijas de su ex pareja, dos décadas atrás.