Ex San Lorenzo disparó munición gruesa contra los Romero y Tinelli

Piatti, uno de los referentes del Ciclón, que el club despidió cuando tenía contrato hasta el 2022, desligó al ex técnico Mariano Soso del conflicto que rebalsó el vaso. "Bancó bien al grupo. Los quiso separar una semana luego de que lesionaron al juvenil Herrera, pero de arriba le bajaron línea para que los meta de nuevo", contó. "La secretaría técnica están con nosotros todos los días, pero no están con nosotros. Al club lo maneja Tinelli, pero no lo está haciendo bien", agregó.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1349053674220363780 Nacho Piatti: "Cuando les das tantos privilegios a dos jugadores pasa lo que pasó... hicieron echar a dos o tres técnicos". #ESPNF90 pic.twitter.com/56ULdBT66D — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 12, 2021

Además, contó sobre una charla que mantuvo el plantel, para tratar de mejorar la relación con los hermanos paraguayos. "Hablamos en el gimnasio, éramos 35. Fabri (Coloccini) no quería hablar y Seba (Torrico) no estaba. Me tocó hablar a mí. Les dije que esto era San Lorenzo, que teníamos que estar juntos por el bien del equipo. Me escucharon, pensé que estaba todo bien, pero no era así. Cuando les das tanto privilegio a dos jugadores pasa lo que pasó. Echaron a dos o tres técnicos. Para el DT, el 10 y el 11 eran ellos dos", sostuvo.

También señaló que había intentado hablar con Tinelli: "Lo llamé dos o tres veces a Tinelli y siempre me decía lo mismo: 'perdonémoslos, porque son importantes'. Esto es lo que me pasó por meterme. Me echaron a mí".

"El grupo estaba unido, menos ellos dos. Les expliqué cómo habíamos hecho para ganar la Libertadores, cómo metíamos todos para el mismo lado. Y Ángel me dijo: '¿Vos nunca te equivocaste?'. Le dije que sí, pero no como lo están haciendo ustedes. Me dijeron que iban a tratar de cambiar, pero nunca cambiaron", contó.

Piatti sacó a luz algunos privilegios con los que contaban los hermanos. "Llegué y vi al grupo medio desgastado. Estaban todos por un lado y los hermanos Romero por el otro. Se les permitió tener kinesiólogo y chófer, muchas concesiones... Hasta arreglaban a la gente de seguridad para que nadie pueda estacionar en el lugar de ellos", dijo.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1349054652021682178 Nacho Piatti y el día que los hermanos Romero ofrecieron 15 mil pesos para ganar un partido. La reacción de los integrantes de #ESPNF90 pic.twitter.com/82ggDl4QoT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 12, 2021

"Después de lo que pasó (la fractura de Herrera), vinieron a decirnos que si ganábamos el siguiente partido nos daban 15.000 pesos a cada uno. Cuando terminó se me acercó Ángel y me dijo: 'Tomá, esto esto es tuyo: 15.000 pesos'. No agarré la plata, por supuesto. Se manejan así", reveló.

Por último, habló de su situación personal y de cómo la dirigencia le comunicaron que había sido despedido. "Nadie me llamó (para echarme). Me mandaron una carta documento el 23 de diciembre para que no me presente desde el 1 de enero", sostuvo.