En diálogo con Clarín, el ex conductor de televisión, sostuvo: "Jamás pensé que la vida me llevaría por el camino de la música y después me sacaría de ella. Insólitamente la descomposición del país me devolvió a la música y si no lo hago en esta vida no puedo arriesgarme a reencarnar en un food truck".

Después que trascendieran imágenes de él tocando el saxo a la gorra en el Central Park de la ciudad estadounidense, el artista negó que esa fuera su actividad principal, si no un pasatiempo. "Nunca viví algo tan gracioso como que la gente te aplauda y te ponga dinero. Ahora soy un ser libre de ataduras", le dijo al matutino porteño.

También informó que medios de Miami y México lo tentaron para volver a la televisión, pero "eso se verá después", comentó.

Además, se supo que en los últimos días estuvo en el país por el accidente doméstico que sufrió su hijo Felipe, cuando el explotó un cigarrillo electrónico y provocó que debiera ser internado.

