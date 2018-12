Fernanda Iglesias acusó a Roberto Pettinato de acoso

Y agregó: "Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío". "Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui. Lo peor de todo es que no lo puteé, porque lo tenía naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien. Por eso apoyo a todas las chicas", recordó.

Y concluyó: "En ningún momento se me ocurrió denunciarlo. Era muy natural. Lo hacía con todas. Hoy tampoco pienso en denunciarlo pero sí apoyo a las chicas que lo hicieron y pido que les crean. Yo trabajé muchos años con él y sé que era así. No era solo conmigo. Estaba como naturalizado que él te tocaba, te agarraba, quería tratar de besarte".

Entre otras, Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Emilia Claudeville acusaron a Pettinato de haberlas acosado cuando trabajaron con él.

