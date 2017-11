De ojotas y con guitarra acústica en mano, el músico hawaiano dio un show de dos horas que dejó más que satisfechos a sus fans con su sello musical: de sonidos de ukelele y gusto a playa, además de la sensibilidad que expresa su voz.

Tras cuatro años de silencio, el músico presentó parte de All the Light Above It Too, última placa en donde expresa su disconformidad con Donald Trump. Su crítica se hizo presente con “My Mind is For Sale” (“Mi mente está a la venta”), en un set list de 21 canciones entre las que no faltaron joyitas clásicas como “Upside Down”, “Flake”, “I Got You” e “If I Had Eyes”. El ex surfista profesional fue escoltado por Merlo Podlewski (bajo), Adam Topol (batería) y el tecladista acordeonista Zach Gill, quien se robó parte de un concierto que también tuvo una versión folk rock de “Foxy Lady” de Jimmy Hendrix y una romántica, “I Wanna Be Your Boyfriend”, de Ramones.

Para esa camada de más 40 a la que aún le costaba ponerle un pleno coronado a Paramore, Hayley Williams y los suyos fueron arrolladores de punta a punta. La banda estadounidense no dio respiro con una cantante que fue un desborde de energía, carisma y sensualidad rockera. Paramore recurrió a materiales anteriores y efectivos. Sonaron “Ignorance”, “Still Into You” y “Daydreaming” ante una gran camada de chicas (en su mayoría) excitadas que desde horas tempranas esperó a la rubia. La nota de color estuvo a cargo de un fan que, con una peluca rubia, irrumpió en el escenario para bailar junto a Hayley, quien quedó rendida a sus pies.

En el plano local, los Illya Kuryaki & The Valderramas se descargaron con “Ula Ula”, “Jaguar House”, “Coolo” y “Abarajame”. Media hora antes, Klub, el proyecto de reggae que rinde homenaje a Los Auténticos Decadentes encabezado por el baterista Sebastián Paradisi, provocó la vuelta del Bahiano a escena y de Pablito Molina (Todos tus Muertos), que sumaron más tarde a Chelo de Zimbabwe.

Turf abrió su show con “Kurt Cobain”, tema de su último corte y se remitió a sus épocas doradas de rock pegadizo con “Loco un poco”, “Magia blanca” y “Yo no me quiero casar”.

Sin anestesia

La Mala Rodríguez, tal como expresa el latiguillo popular, no deja títere con cabeza. Distinguida por la agudeza de sus canciones ante los abusos de todo tipo, la rapera se despachó de lo lindo con “La niña” , “Matale” y “La rata”. Denunciando siempre el mal, la gaditana sigue ofreciendo un punto de vista que “no abunda”, mientras prepara nuevo disco.