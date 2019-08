Explotó contra todos

Por un cinto: El problema para la rubia fue una foto con un cinturón de cuero: es protectora de animales.

Menos mal: Nicole está de relax, con sus hijas, en Bariloche. Desde allí escribió el duro posteo.

La modelo usó una frase maradoneana para descargar su calentura: “Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podes seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona. Es mi vida, si no tenes mucho contenido y tenes que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, esta OK, pero hacelo en tus redes, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, vas a ser más feliz! Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante y al que no le gusta... que la chupeeeeeeeee!!!!!! Ok?? Besitos para todos cachorros/as!!”.