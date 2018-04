Explotó la guerra entre Yanina Latorre y Sol Pérez

“Pampita dice que Sol Pérez es casi abogada. Como Jelinek casi latina, ¿no? ¿Estoy loca o Sol Pérez dijo que la nota de Cinthia Fernández la iban a pasar mañana y a los 2 segundos la pidió?”, fue la primera crítica de Latorre. “Ahí Pampita aclaró que era un adelanto. Pobre Sol, dijo buen día… y ahora la nota. ¡Está nerviosa! Es casi abogada. Un quilombo”, agregó picante.

Embed Por suerte tenes flow así lo ves de nuevo porque se ve que la maldad no te deja escuchar bien, por suerte todo vuelve y la vida te dio bastante https://t.co/XjM4qMGZ09 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 16 de abril de 2018

Devolución

Fiel a su estilo, Sol no se quedó atrás y salió al cruce, que tuvo un ida y vuelta. “Por suerte tenés Flow así lo ves de nuevo porque se ve que la maldad no te deja escuchar bien, por suerte todo vuelve y la vida te dio bastante”, la cruzó Pérez.

Sin filtro

La réplica no se hizo esperar un segundo y Yanina fue con todo contra la rubia y hasta ironizó sobre los atributos físicos que tiene la panelista de Pampita: “¡No es maldad, es contar lo que vi! ¡Tu problema es que te enojás por todo! ¡Te cuento lo que vi! Y ojo, no escupas para arriba. Que la vida no es un culo. Casi abogada”.