Fabián Vena llega a Neuquén con Conferencia bajo la lluvia

“Se trata de un bibliotecario que intenta dar una conferencia, el tema es la lluvia, y en realidad es una excusa para contar las historias de este personaje, siempre relacionadas con el mundo de los libros. Él es un apasionado de los libros y termina haciendo un recorrido por su vida a través de los grandes textos y poetas”, precisó el actor, que el mes pasado se presentó con su unipersonal en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en Córdoba.

“El texto es muy original y gracioso. Aquel que tiene relación con la literatura queda fascinado y aquel que se haya enamorado también”, aseguró y aclaró que su puesta en escena también atrapa a aquellos que aún no han encontrado el amor y que no tienen mucho contacto con la lectura.

“He tenido funciones de todo tipo con diversos públicos. Los comentarios son alucinantes. El que se topa con la conferencia por ganas, porque escuchó el tema por casualidad o porque lo llevaron, sale fascinado. Se ríen y terminan emocionados”, remarcó. “El texto es muy simple, está muy lejos de la solemnidad, todo lo contrario. Es absolutamente lúdico. Aunque (el protagonista) es un erudito, tiene un acceso rápido con la empatía hacia el otro”, sostuvo.

En cuanto a la MasterClass que dará el sábado de 13 a 18 en El Arrimadero, Vena explicó: “Son cinco horas de teoría y práctica en donde expongo de manera sintética mi mirada del método, los conceptos y el laburo que yo doy durante todo el año en Buenos Aires”. Agregó que la idea del encuentro es brindar elementos necesarios para aquel que quiera aprender, entender y desarrollar el arte de actuar, tenga o no experiencia. Basado en “El método de las acciones físicas” de Constantin Stanislavski, el actor abordará las principales herramientas para trabajar la seguridad a la hora de encarar una escena.

“Nosotros tenemos una cultura teatral extraordinaria no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. El teatro es una necesidad muy importante que tenemos, hay mucha gente que estudia sin necesidad de ser profesional, es una actividad muy rica y de la que todos los argentinos tenemos que estar muy orgullosos”, consideró, al analizar las diferentes aristas de su profesión y del arte dramático.

Aunque no descarta regresar a la televisión en breve, Vena señaló que actualmente se encuentra enteramente abocados a su escuela de actuación y las funciones de Conferencia bajo la lluvia. “Tengo cursos de niños, adolescentes y adultos y después hago los seminarios en distintos puntos del país. Eso me tiene ya la agenda bastante ocupada gracias a Dios y me permite hacer lo que me apasiona, que no se solamente actuar, sino también poder hablar de la actuación en términos técnicos”, manifestó.

"La posibilidad de estar en contacto con la actuación desde la docencia y el conocimiento técnico me permite llevarlo a la práctica. El sábado voy a estar castigando a los alumnos de Neuquén con la clínica, a la noche la expongo y eso es fascinante: tener la seguridad de que lo que transmito después va a ser visto en escena”, indicó.

“Esto además me permite ganar horas para dedicarle a mi familia que también son importantes dentro de lo que es mi proyecto personal”, agregó el actor que construyó una familia ensamblada con la actriz y modelo Paula Morales, la hija del reconocido relator de fútbol y periodista, Víctor Hugo.

Consultado sobre su vínculo familiar con el conductor afín al kirchnerismo incidió de algún modo en su relación con el público, Vena aseguró: “De ninguna manera y no tendría por qué hacerlo. Soy el primero que combate el prejuicio, me parece de una pobreza intelectual y humana muy grande. Poco tiene que ver la grieta con cosas simples de comunicación: escuchar, entender, hacerse entender”.

“Mucho antes de conocer a Víctor Hugo yo tenía mi recorrido y lo sigo teniendo de manera individual. Y mucho antes de conocerlo, Víctor Hugo era para mi una persona muy importante. Como comunicador, lo he seguido siempre. He sido un fan de él, más allá de su mirada ideológica, de la vida, de la política. Para mi las personas que mantienen una coherencia dentro de su laburo y una idea que tiene que ver con la generosidad y la búsqueda del bien común, son personas admirables. A eso se le sumó ese cariño por estar dentro de su familia y mi mirada en relación a él se ha engrandecido", recalcó.