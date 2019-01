Facebook dejó que chicos gastaran sin permiso de padres

El portal Reveal from the Center of Investigative Reporting recoge que desde la red social se animaba a los desarrolladores de juegos a incentivar las compras dentro de la aplicación y que no se pusieron medidas para que estas transacciones requirieran la autorización de los padres. Los trabajadores eran conscientes de estas prácticas e incluso desarrollaron herramientas que lo previnieran, pero no se llegaron a implementar. Esto ocurría porque los menores creían que el dinero era virtual o no sabían que la tarjeta de sus familiares estaba enlazada al perfil de Facebook.