La cantante y guitarrista, hija de JAF, el año pasado editó Claroscuro, un EP con seis canciones que reflejan sus influencias más importantes, que viene del rock clásico de los 70 y 80. “Led Zeppelin me marcó un montón en distintos aspectos en los primeros pasos como solista. Igual, está la contracara, que es Joni Mitchell: una artista en solitario que me partió la cabeza. Ella es un rejunte de artistas y cualidades que me gustaría tener. Me parece que de todos lados uno puede ir buscando elementos y luego los utiliza en función de sus propias canciones”, dijo Virginia sobre su gusto musical.