Familiares aseguran que los 44 tripulantes están muertos

"Están todos muertos", aseguró en diálogo con radio La Red, en medio del llanto y la bronca, sentimientos que persisten tras el último parte de la Armada.

Luis contó que habló con el jefe de su hijo, quien le comunicó la noticia que desde la fuerza aún no confirmaron oficialmente. "No puedo hablar mucho", dijo entre lágrimas. "Me llamaron hace quince minutos para decirme que explotó", continuó.

Luego, consultado sobre si los tripulantes habían fallecido, advirtió: "Sí, sí, sí, sí. Ciento por ciento. El jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos porque la explosión fue entre los 200 y mil metros de profundidad hace una semana, ocho días".

Por su parte, Jésica Gopar, esposa de Fernando Santilli, otro de los tripulantes, llegó este mediodía a la base y aseguró que cuando les vio la cara a los demás familiares, pensó: “Están todos muertos”.

"No nos quedó santo por rezar. No volvieron y no van a volver más", dijo en declaraciones al diario Los Andes. “A todas las mujeres, a todos los hijos que han quedado sin su papá, nos tenemos que unir y tenemos que hacer justicia”, concluyó.

Sin embargo, desde las Fuerzas Armadas no hay un comunicado oficial. Se espero más información en el nuevo parte diario que será a las 19 desde la base naval de Mar del Plata.

