Ahora, sus familiares, antes de que se cierre la causa sin culpables, buscan testigos del hecho que ocurrió a plena luz del día, a las 16.45, y en una zona transitada, en Avenida del Trabajador y Casilda.

Para Cindy, la dinámica del accidente no está clara y por eso pide que la Justicia "no dibuje lo que ocurrió ni diga cosas que no son". Según indicó a LMN, su papá perdió el control de la moto y señaló que un auto Fiat Mobi de color gris "fue el causante" del desenlace fatal, a pesar de que no hubo contacto.

"En la causa la Justicia incluyó como testigos a dos mujeres que iban con la conductora. Había personas que vieron lo que pasó y por eso sabemos que el auto salió de una calle y lo estaba por chocar", aseguró Cindy a LM Neuquén. Además, indicó que la moto "se trabó entre el cordón de la vereda y la calle porque hay un desnivel".

"Cualquiera que pase por ahí en un rodado chico se puede matar", aseguró. Y agregó que su papá no circulaba a alta velocidad.

La moto no voló y él no salió despedido, la moto se quedó al lado de él. No iba a alta velocidad y tenía el casco puesto", dijo Cindy a LMN.

Ramón impactó su cabeza directo contra un árbol, lo que le produjo muerte cerebral instantánea. "Mi papá tuvo el accidente el 30 de marzo y ahí dejó de existir", dijo Cindy angustiada, y espera la colaboración de cualquier persona que haya sido testigo del accidente ese día.

Los datos se pueden aportar al número (0299) 154272545.

