Buenos Aires.- Telefe y Underground no se rinden. Pese a que Fanny, la fan no logra alcanzar el rating deseado para imponerse a Las Estrellas, el canal de las pelotitas continúa apostando a la comedia familiar. Si bien circularon versiones sobre el levantamiento del ciclo, la emisora no sólo renovó los contratos del elenco -garantizando así la continuidad de la serie hasta noviembre-, sino que también decidió sumar a la historia a Diego Ramos, Calu Rivero y Jorgelina Aruzzi.