Fantino y Tauro se quebraron en vivo con el relato de una mujer

“¿Vos tenés miedo de contagiarte?”, le consultó Fantino a la mujer, que vive la cuarentena en Paraná. “Yo hoy no duermo. Me despierto a las 2 o 3 de la mañana angustiada. Tengo un hijo de 11 años y somos los dos solos. Tengo un tío que no pudo viajar a Australia y lo tengo conmigo en mi casa. Gracias a Dios que lo tengo conmigo porque estoy sola, pero necesito a mis amigos, a los efectos y me pone muy mal todo esto", dijo la mujer, conmovida.

"No sé como sobrellevar mi negocio tampoco, es muy complicado. A veces me ‘empastillo’ a la noche para poder descansar, pero no se vive muy bien. Nunca pensé pasar por este momento y no me da vergüenza llorar, es una necesidad de sacar lo que uno tiene adentro, creo que todos estamos pasando por lo mismo. Soy el único sustento de esta familia y si yo me caigo, se cae todo”, agregó sobre las consecuencias de la larga cuarentena.

Al escucharla, Marcela Tauro se metió en su relato con lágrimas en los ojos: “Permitite llorar como nos hiciste llorar a todos acá. Lo que no me gustó es que sos una mujer joven y fuerte, que tenes un hijo de 11 años, y no esta bueno que te ‘empastilles’. No soy nadie para decirte esto, pero tenés toda la vida por delante para disfrutar ese hijo y sos una mujer maravillosa”, dijo la panelista.

Por último, Alejandro Fantino, que también se conmovió y lloró en cámara, le mandó un beso a Claudia y cerró: “Estamos todos de lágrima fácil y todos muy movilizados”.