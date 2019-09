Farro se desnudó, la denunciaron y se calentó

View this post on Instagram

De ahora en más las fotos con @trainerlean van a ser así. No pidan otro tipo de fotos xq las quieren y después bardean. Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de uds tiene el derecho de verlas o no, eso lo manejan uds, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda no rompan las pelotas, yo puedo publicar lo que quiero pero no necesariamente uds tienen que insultar, si no les gusta no me sigan , creo que se entiende verdad???? Uno no publica para que lo insulten, es mi cuenta personal y hago lo que yo quiero como uds ponen lo que se les canta el orto en las suyas. #lesgusta #repodrida #bastachicos #carajomierda #haters #melachupan #area51 #placeres #barco #viaje #ahorasejoden #nomasfotossexys