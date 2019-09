Pardini se quedó sin trabajo tras la condena por violencia de género

El panelista fue condenado por “lesiones leves dolosas agravadas” sobre la actriz que era su pareja en 2015. La Justicia basó su condena en pruebas que van desde pericias físicas y psicológicas de la víctima hasta mensajes de texto en los que Pardini haría alusión a aquellos episodios violentos.

2015. Fue el momento en el que se conocieron los hechos por la denuncia de su entonces pareja.

“Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara. En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza. Y ahí hizo un chiste: ‘Bueno, por lo menos no te abrí la fría’. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso”, había contado la mujer en una entrevista. Sin embargo, el periodista aseguró que todo se trabaja de una “denuncia armada” con el único objetivo de “sacarle plata”. “Salen a presionarme a través de los medios aprovechándose de mi trabajo público”, dijo en su momento.

LEÉ MÁS

Famoso panelista de TV fue condenado por golpear a su ex pareja