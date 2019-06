Fede Bal le bajó el pulgar a Nicole

El actor se hizo cargo y confesó que es amigo de Mica Viciconte: “Soy amigo de Mica. O al menos un compañero que la quiero mucho, es una mina divina. Me gustaría bailar con otra persona, que tenga otro lado de show”.

Sobre el final Bal reveló claramente otras razones de por qué tampoco bailaría con la ex de Poroto Cubero. “No comparto tampoco su ideología y ahí hay cosas que nos separan en esta profesión. Es una cagada. Tiene que ver con el aborto, pero no me meto en la polémica, no quiero contestarle. No quiero nada. Me preguntás y te contesto que prefiero bailar con el Bicho, que es un tipo que quiero, es un amigo, un colega. Y con Nicole hay cosas que no empatizo, y para bailar con alguien que no me pasa, no me pasa”, cerró el hijo de Carmen Barbieri.

Morena Rial fue confirmada para el “Súper Bailando”

Si bien Morena Rial la próxima semana hará su debut en el “Súper Bailando” en el ritmo salsa de tres, la hija de Jorge Rial quedó confirmada para el certamen. Es que después de su presentación junto a Charlotte Caniggia se sumará definitivamente a Showmatch.

“Quedé confirmada para el ‘Bailando’. Hablé con el Chato Prada (productor del programa) recién y la verdad es que estoy muy contenta. Ya arrancaría después de la salda de tres”, aseguró Morena.

Por otro lado, cuando le preguntaron si Jorge Rial iría a verla, Morena contestó: “No sé, no tengo nada hablado todavía, ni siquiera le conté”.

En la semana, la cantante le había revelado a Ángel de Brito que recién el año próximo existía la posibilidad de sumarse a la pista, algo que se dio mucho antes .