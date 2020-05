“Le pregunté si me iba a morir y si el tratamiento de quimioterapia y radioterapia me iba a permitir tener hijos en el futuro. Él me dijo que esto es como agarrar la ruta 2 para Mar del Plata con un muy buen auto, que mi cuerpo es el auto. ‘Yo no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocar, pero tenés todas las chances de estar bien’”, le explicó el profesional. “Después me dijo que un 30% de los pacientes con mi condición se curan y no se tienen que operar. O sea que mi vida comenzó a pensarse en números y estadísticas”, añadió.