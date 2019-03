Fede vs. Calu: "Hay que darle el beneficio de la duda al hombre"

“Hay un tema social que yo nunca lo sentí, porque nunca me faltó el trabajo, nunca me tiraron algo por la calle y nunca tuve un grupo de feministas que me agredieron. No me pasó”, inició el actor, y ahora también director, y continuó diciendo sobre la causa judicial que lo enfrentó con Barbie Vélez: “Hay que dar el beneficio a la duda y más si no me conocés... Lo que quiero contarle a ella y a ustedes es que yo me sometí a la Justicia y mostré todas mis pruebas, y me sometí a pericias psiquiátricas, de cómo era mi relación hasta las últimas consecuencias. Para que ella sepa cómo era nuestra relación y para cerrar esto”.