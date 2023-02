Federico Bal contó cuál es la burla que le hacen en las redes sociales desde su separación

Hablando con Pablo Layus, periodista del programa de chimentos de América, desde Villa Carlos Paz cuando fue a ver Sex le expresó: “No quiero hablar. Mirame. ¿Somos amigos?”.

D5Q5OhRifT1XQ7Xe.mp4 Federico Bal contó como le afectan las burlas sobre su separación

“La gente siempre se ríe de lo que me pasa, hacen memes. Me parece que va por eso ese lado y no pasa nada”, contó visiblemente molesto por la situación y todo lo que se generó.

Cuando le preguntaron verdaderamente que siente respecto a las burlas dijo con simpatía: “En privado después te cuento”.

“Una parte es privada y otra que es pública con los memes que la gente lo disfruta y lo consume. Entiendo que es parte de lo que yo seré. No sé”, reveló un poco angustiado el hijo de Carmen Barbieri.

Por último, contó que eso lo tratará en terapia: “Eso lo hablaré en terapia, pero es una parte que es televisiva que trato de manejarla como puedo. También hay una parte personal que también trato de manejarla como puedo”.