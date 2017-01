Feliz de arrancar

Luego de los casi 30 despidos en la productora Ideas del Sur, Marcelo Tinelli confirmó el regreso de Showmatch en 2017. El conductor recurrió a su cuenta de Twitter para hacer el anuncio si bien su futuro -después de los despidos que hizo el grupo Indalo que incluyeron a gente muy cercana y de confianza del Cabezón- era incierto. “La felicidad de arrancar un nuevo año de preproducción del programa. Se viene un #Showmatch2017 con todo”, escribió Tinelli en la red del pajarito.

Ahora hay que ver si el vicepresidente de San Lorenzo mantiene la fecha de regreso: 15 de mayo, tal como había anunciado a días del cierre del “Bailando 2016”.

En una polémica final (hubo rumores de fraude en la votación telefónica), Pedro Alfonso y Flor Vigna se quedaron con el título de la última edición del reality de baile al derrotar al Polaco y a Barby Silenzi.

Por otro lado, Marcelo ya tiene en mente algunos de los nombres que quiere para la nueva edición del certamen más popular de la pantalla chica. En diálogo con Este es el show, el conductor aseguró que además de a Peter y a Flor -deben defender el título-, le gustaría ver en la pista a Federico Bal y a Laurita Fernández -campeones 2015- y al Polaco, para que tenga revancha.

Alivio: Con la reconfirmación del regreso de Showmatch, Tinelli llevó calma a su gente.

Las sorpresas

Entre algunas figuras que serán tentadas y que ya suenan fuerte para sumarse a la competencia figura Guillermina Valdés. Para sorpresa de todos, el propio conductor postuló a su mujer. “Me encantaría que esté. Es muy buena bailando”, afirmó el pope de la TV nacional.

Por otro lado, Nai Awada, sobrina del presidente Mauricio Macri, se postuló para ser participante del “Bailando 2017”. “El año pasado me convocaron para el chachachá de a tres, pero no pude ir. Si me vuelve a llamar, seguro lo consideraré”, manifestó la actriz.