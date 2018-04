La decisión fue tomada por el juez Isidoro Cruz, a quien el dirigente peronista había reclamado su liberación a través de un descargo por escrito.

"Considero que interrumpieron el proceso y no pudieron incorporar las pruebas a la causa, por lo tanto no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", explicó el magistrado, en alusión a la actitud que tomaron los fiscales de retirarse de la sala de audiencias después de un entredicho con la defensa de Fellner por una cuestión de procedimiento. En ese sentido, lamentó el episodio y recordó que "el Código prevé que el proceso de indagatoria no se pueda interrumpir".

En declaraciones al portal Todo Jujuy, Cruz aclaró que, pese a la decisión de liberarlo, el exmandatario norteño continúa involucrado en el expediente judicial. "No se retira la acusación ni nada parecido", subrayó el juez de Control.

Fellner está acusado de integrar una asociación ilícita y de haber cometido administración fraudulenta por el presunto desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.

Tras ser detenido y trasladado al Penal de Alto Comedero, el exgobernador jujeño presentó un escrito ante el magistrado en el que se declaró "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusan.

"Jamás cometí un delito, no integré ninguna asociación ilícita ni cometí una defraudación. Tampoco cometí delitos de falsedad ideológica ni abuso de autoridad", había manifestado Fellner, así como también había considerado que la imputación en su contra era "imprecisa, contradictoria, incompleta y arbitraria".

