Fernández: "La gente piensa que esto ya pasó y no pasó nada"

"Me parece que hay algo que no está funcionando y la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA y que esta presión de liberar y liberar se traduce inexorablemente en contagios y muertes", señaló.

Si bien aclaró que entiende la postura del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien flexibilizó la cuarentena en la Ciudad, Fernández cuestionó con dureza el desborde de corredores que se desató el lunes pasado en los parques de la Ciudad de Buenos Aires.

"La gente piensa que esto ya pasó y no pasó nada. El otro día salieron a correr en grupos de a dos o tres y era lo que no había que hacer", afirmó. "Tenemos que tomar decisiones ya sobre qué vamos a hacer con este punto. No podemos quedarnos de brazos cruzados", apuntó.

Sobre Vicentin

En tanto, Fernández pidió hoy que se mire "la película entera" y que se recuerde que su gobierno "nunca" estuvo "ausente de las necesidades del sector privado" y que "le pagó el sueldo a 2 millones de trabajadores" privados cuando irrumpió la pandemia de coronavirus en el país.

https://twitter.com/Radio10/status/1272175970770976768 #Metáfora710 | @alferdez "Lo que hicimos es rescatar a Vicentin en un camino que seguro al precipicio que termina con su quiebra o su pase a manos de capitales extranjeros" — Radio 10 (@Radio10) June 14, 2020

"Todos hablan y hablan de Vicentin, pero les recuerdo que el gobierno le pagó la mitad del sueldo a 2 millones de trabajadores de la actividad privada y nadie dice nada. Está bien que nadie diga nada porque el sector privado está sin producir, pero lo que pido siempre es que miren toda la película", expresó el presidente.

"Lo que hicimos es rescatar a Vicentin en un camino que seguro al precipicio que termina con su quiebra o su pase a manos de capitales extranjeros", manifestó.

Además, Fernández adelantó que esta tarde se reunirá con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar puntos de un proyecto de reforma fiscal y el proceso de negociación de la deuda con los bonistas privados, en el que volvió a manifestar su anhelo de "ser optimista" en cuanto al resultado de esas tratativas.

"Quiero ser optimista porque todos queremos evitar el default, Argentina está haciendo un esfuerzo enorme. Las características de esta deuda son únicas y la reestructuración es complejísima", dijo.

LEÉ MÁS

Confirman 8 nuevos casos relacionados al brote de ADOS y suman 25

Gines: "Tal vez habría que haber empezado un poco antes con el rastreo"

Un nuevo test detecta el virus cuatro veces más rápido