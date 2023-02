Festejos, piñas y protesta en la primera noche del Carnaval de Centenario

También mantienen un bloqueo y un colectivo de la empresa Pehuenche retenido, en la zona de los barrios cerca de la meseta, donde los vecinos más padecen los cortes de suministro.

Los manifestantes pasaron con carteles, cacerolas y reclamos, ante el palco reservados para el intendente municipal, Javier Bertoldi y sus funcionarios. Fue un trago amargo, pero la fiesta siguió, más o menos con algunos escándalos. Esta noche el carnaval seguirá su segunda y última noche de festejos. En un momento, trascendió que la comuna quería suspender el desfile de comparsas, debido a la insistencia del reclamo vecinal y el corte de la calle en el desfile.

Colectivo retenido carnavla Centenario.jpg

“En realidad la problemática viene hace años, pero jamás había faltado tanto desde noviembre y el agua se corta semanas y meses enteros. Esto lo digo sin exagerar. Por el barrio no apareció ningún funcionario, sólo el viernes se presentaron do para decirnos temas que ha sabíamos hace años”, dijo a LM Neuquén una vecina del barrio Vista Hermosa, que padece la falta de agua en su casa.

Y agregó: “Por favor, no pongas mi nombre, porque estoy hasta el cuello con esto”.

“El corte no se levanta y sin agua de acá no nos vamos, nos toman el pelo todos los veranos, siempre tenemos que tomar un colectivo para que vengan, no han hecho obras y se nos burlan cuando le decimos a Bertoldi porque gastó tantos millones en la plaza y en el carnaval. Acá no hay nadie de un partido político como dijeron, somos todos vecinos reclamando por algo justo, si nos quieren desalojar vamos a aguantar, somos todas familias con nenes y abuelos, reclamamos pacíficamente, pero se nos siguen riendo y no les importa nada, no podemos estar más así”, sostuvo Cintia, otras de las vecinas, en declaraciones a el portal Centenario Digital.

La situación hasta ayer era muy compleja. En la calle Cuba y Emilio Manquiao retenían dos colectivos y el sábado el propietario de la firma, Juan Manuel Trasarti, estuvo en el lugar preocupado por la situación ya que son unidades del servicio interurbano de transporte.

En la intersección con calle Los Onas, otro grupo de vecinos también acampa y realiza una olla popular al lado de los cuatro camiones cisterna que retuvieron para expresar su enojo por la falta de respuestas de obras necesarias y que el servicio al menos se normalice.

El intendente Bertoldi salió a decir este domingo por sus redes sociales que el problema estaba resuelto, luego de una conversación con los vecinos y con el secretario de Servicios Públicos, Esteban “Chachi” Videla.

Bertoldi mensaje falta de agua.jpg

"Luego de una larga noche trabajando para normalizar el sistema de agua logramos resolverlo desde hoy en la mañana. Le agradecemos a los vecinos y vecinas su paciencia y por supuesto a los trabajadores que se pusieron a disposición para llevarle tranquilidad a Centenario”, explicó el jefe comunal.

Tres agrupaciones que participan del Carnaval se solidarizaron con los vecinos que reclaman y señalaron que tampoco cuentan con agua en el Polideportivo del Barrio Vista Hermosa y las condiciones de higiene por momentos era compleja, por lo que pedían a los funcionarios explicaciones, según consignó el portal local Centenario Digital.

Por otra parte, y más allá de los festejos, la noche no terminó bien para todos. Una situación violenta que al menos en ediciones anteriores del Carnaval de Centenario no había ocurrido tuvo lugar en horas de la madrugada del domingo 12 en el Polideportivo de la calle Canadá cuando dos comparsas comenzaron a agredirse a trompadas y patadas, al parecer había diferencias en festejos anteriores y eso ocasionó el inicio del enfrentamiento. Desde una de las agrupaciones de Cutral Co desmintieron el relato de las autoridades locales de estar involucrados en la pelea y llevaron tranquilidad a sus familiares.

Festejos, más allá de la polémica

Más allá de la polémica del agua, el carnaval siguió su curso. Ayer se vivió el primer de la edición 2023 en Centenario. Con comparsas, murgas y grupos de baile de Centenario y otras ciudades del país, las y los vecinos pudieron disfrutar de esta celebración llena de alegría. Además, pudieron recorrer los puestos de reventa, carros de comidas y artesanías que estaban ubicados a lo largo de la plaza del Bicentenario y alrededores.

La primera noche del Carnaval contó con la participación del grupo "Abibombas" de Neuquén, "La Candente" de Cipolletti, la batucada “Criminal Clan” de Neuquén, la batucada "Idile Do Samba" de Centenario, la murga "Fuera de este mundo" de Neuquén Capital, la murga "Tambores de Oro" de Zapala, la murga "Corazones de Oro" de Plaza Huincul, la murga "Pateando contra el viento" de Zapala, la murga "La Bufona Carpocapsa" de Cipolletti, el centro de murga "Herederos de Don Bosco" de la ciudad de Zapala, “La Cosa” de Centenario, el grupo de danza "Caporales Unión Virgen Urkupiña" de Plottier, el grupo "Sambos Caporales" de Luis Beltrán (Río Negro), "Salay Pasión Bolivia" de Neuquén, "Salay Pasión Bolivia" de Centenario, "Los Chicheños de Bolivia" de Centenario, la comparsa "Ayelén Pilmayquen" de Zapala, la comparsa "Mercosur" de Rincón de los Sauces, la comparsa "Aguas de Fuego" de Cutral Có, la comparsa “Carioca” de la ciudad de Esperanza (Santa Fé) y la comparsa “Macumba” de Santa Fe capital.

Carnaval 2023 Centenario.JPG Facebook Municipalidad de Centenario

Este domingo por la noche habrá premios a la mejor puesta en escena, a la mejor carroza y al mejor vestuario. El jurado compuesto por Emilio Sinigoj, la maquilladora Flor Fuentealba y las profesoras de danza Nora Herrera y Analia Jaramillo elegirá a los ganadores.

Sobre el festejo, Bertoldi, expresó: “Nos tocó una noche hermosa, el clima acompaña y las comparsas están muy lindas, yo creo que vamos a ver un trabajo importante de todos los chicos y las chicas de las comparsas que trabajan todo el año en preparar la vestimenta y los bailes”.

“Yo creo que tanto los vecinos que lo van a venir a disfrutar como quienes integran las comparsas la van a pasar bien, es importante que ellos puedan mostrar su trabajo, disfrutar, bailar, no es sencillo, es un gran sacrificio y creo que tener esta oportunidad de presentarse es muy buena también para ellos” manifestó.