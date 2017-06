FIFA-gate: Rusia y Qatar, elegidas con sobornos a dirigentes

El documento fue difundido por el propio organismo, debido a que parte de él había sido filtrado por el periódico alemán Bild. En la investigación aparecen Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA; Nicolás Leoz, ex mandamás de la Conmebol; y Julio Humberto Grondona, ex vicepresidente de la Casa Madre del fútbol y presidente del fútbol argentino, entre otros nombres.

El nombre de Grondona, ex presidente de la AFA y vice de FIFA, fallecido en 2014, aparece en 126 ocasiones y Michael García, encargado de dirigir la investigación, relata un encuentro que mantuvo con él, en el que Grondona mostraba poca voluntad para colaborar.