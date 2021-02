Firpo: "No nos vamos a dejar intimidar por nadie"

"Sabemos lo que hay que hacer y no nos vamos a dejar intimidar por nadie. Y no importa lo económico. En la cancha somos once contra once y puede pasar cualquier cosa", resaltó el volante de Centenario sobre el partido decisivo que se jugaría el 28 de febrero en Bahía Blanca, a propósito del equipo que apadrina el empresario televisivo Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, vicepresidente de la AFA y titular de la Liga Profesional de Fútbol.