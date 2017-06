Fito Páez se sumó a la fiebre de "Despacito"

El músico rosarino tomó su piano e hizo una versión muy particular del tema que es furor en todo el mundo. El cantautor estuvo acompañado por el bajista Luis Vadalá.

Buenos Aires.- Fito Páez no se resistió e hizo su propia versión de “Despacito”, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee que se ha convertido en un hit mundial. Acompañado por el bajista Luis Vadalá, el músico rosarino realizó una particular interpretación con su piano. Al terminar el llamativo cover, al que no le pusieron voces, Fito concluyó: “Full versión de Despacito”.