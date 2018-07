Flavio Mendoza se desubicó y Sol Pérez lo atendió

“Esto pasa en todas las tapas de la revista Gente. Históricamente. Hubo una tapa que estaban Peter Alfonso, Paula Chaves y yo, y viene, lo voy a decir con nombre y apellido, la Niña troli”, disparó Mendoza al contar la anécdota. Sin dejar pasar un segundo, todas las panelistas reaccionaron con asombro. “No me gusta eso de ‘troli’, es horrible”, interrumpió Sol. “Con todo lo que me hizo a mí, le voy a decir como se me dé la gana”, respondió Mendoza. “Salía con Rial en ese momento, él estaba en una oficina y fue y le dijo ‘pa, no me gusta mi lugar’ y apareció tirada en el piso como vaca de pesebre”, contó el coreógrafo.

Defensa: “No me gusta eso de ‘troli’, es horrible lo que decís”, expresó la ex Chica del clima.

Flavio es uno de los panelistas de Los especialistas del show, ciclo que tuvo su estreno el lunes pasado y lideró su franja horaria.